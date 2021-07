Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Späte Reue

Weimar (ots)

Am Dienstagmittag erschien der Fahrer eines Skodas bei der PI Weimar, um nachträglich seine Beteiligung bei einem Unfall anzuzeigen. Wie der 66-Jährige mitteilte, sei er am Vormittag auf der Umgehungsstraße von der Fahrbahn abgekommen und touchierte dabei die Leitplanke. Sowohl an dieser als auch an seinem Auto entstand Sachschaden.

