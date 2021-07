Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wildunfall

Pfiffelbach (ots)

Am 06.07.2021, gegen 14:30 Uhr kam es auf der Landstraße zwischen Pfiffelbach und Wersdorf zu einem Wildunfall. Ein Reh querte plötzlich die Straße und wurde von dem Pkw Toyota eines 70jährigen erfasst. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 3.500 Euro, es war nicht mehr fahrbereit. Das Reh verließ die Unfallstelle. Der zuständige Jagdpächter wurde verständigt.

