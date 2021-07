Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Geschwindigkeitskontrolle

Apolda (ots)

Zwischen 13:30 Uhr und 20:45 Uhr führten Beamte der Landespolizeiinspektion Jena in der August-Bebel-Straße in Apolda eine Geschwindigkeitskontrolle durch. 606 Fahrzeuge durchfuhren die Kontrollstelle. 25 Verwarngelder und 3 Bußgelder mussten daraufhin ausgesprochen werden. Der Schnellste war mit 59 bei erlaubten 30 km/h unterwegs und wird nunmehr mit 100 Euro Strafe, zuzüglich Gebühren und Auslagen, und einem Punkt in Flensburg rechnen müssen.

