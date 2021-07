Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Büroräume durchwühlt

Apolda (ots)

Im Tatzeitraum 05.07.21, 16:00 Uhr bis 06.07.02021, 07:00 Uhr brachen unbekannte Täter in Apolda, Ernst-Thälmann-Ring in dort befindliche Büroräume ein. Vermutlich mittels Fußtritt gelangten der oder die Täter in die Räumlichkeiten, durchsuchten und durchwühlten alles. In einen vor Ort stehenden Metallschrank einzudringen, gelang jedoch nicht. Einzig wurde ein Handy im Wert von ca. 200 Euro entwendet, was auf dem Tisch lag und damit leicht greifbar war. Der Sachschaden an der Eingangstür wird mit ca. 500 Euro benannt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell