Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Geschädigter gesucht

Jena (ots)

Durch den Hinweis des Mitarbeiters eines Autohauses wurde bekannt, dass ein 80-Jähriger scheinbar in einen Unfall verwickelt gewesen ist. Der Rentner begab sich am 28. Juni 2021 zu einem Autohaus in Jena, da die Karosserie seines Pkw erhebliche Schäden aufwies. Nach Begutachtung der Beschädigungen auf der Beifahrerseite durch einen Sachverständigen, fragte der ältere Herr nach einem Kostenvoranschlag und äußerte, dass er am Vortag Kindern ausweichen musste und gegen "Etwas" gefahren sei. Aufgrund der getätigten Aussagen des Mannes, ging der Mitarbeiter des Autohauses davon aus, dass keinerlei sachkundige Unfallaufnahme stattfand und informierte die Polizei.

Diese suchten den vermeintlichen Unfallverursacher auf. Der 80-Jährige räumte ein, dass er am 27.Juni 2021, gegen 16:00 Uhr, in der Gartenanlage im Bereich Am Erlkönig mit seinem Fahrzeug unterwegs war. Als er langsam den Radweg entlangfuhr, musste er, aufgrund hoher Frequentierung des Weges, einer Gruppe Kinder ausweichen. Hierbei streifte er ein, am rechten Fahrbahnrand, abgestelltes Fahrzeug. Als die Beamten den Unfallort überprüften, konnte das gegnerische Fahrzeug allerdings nicht mehr festgestellt werden.

Die Polizei sucht nun nach dem möglichen geschädigten des Unfalls. Wer hatte im besagten Zeitraum sein Fahrzeug am Unfallort geparkt und im Anschluss Beschädigungen festgestellt? Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder Angaben zum Unfallgegner machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Jena unter 03641- 810 oder ED.ID.LPI.Jena@polizei.thueringen.de zu melden.

