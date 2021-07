Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Geldkassette aufgebrochen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

In einem Einkaufsmarkt in Hermsdorf haben Diebe am vergangenen Wochenende die SB-Staubsauger des Markts aufgebrochen und eine unbekannte Menge an Bargeld entwendet. Die Mitarbeiter stellten den Aufbruch am Montag fest und informierten die Polizei. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 100 Euro geschätzt. Hinweise auf die Täter liegen aktuell noch nicht vor.

