Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ertappt und abgehauen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Zwei Langfinger auf Beutezug beobachtete am Montagabend ein Mann in Eisenberg. Von seinem Dach aus konnte der Zeuge erkennen, wie zwei unbekannte Personen die Umfriedung zum Gelände in der Mozartstraße überstiegen und zielgerichtet auf einen Container zugingen, in dem Elektroschrott gelagert ist. Die Täter versuchten den Container zu öffnen, wurden aber durch die herannahenden Einsatzkräfte verschreckt, sodass sie von ihrem Vorhaben abließen und unerkannt in Richtung Bahnhofstraße fliehen konnten. Durch den versuchten Einbruch ist weder Beute- noch Sachschaden entstanden.

