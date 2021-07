Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unliebsame Begegnung

Jena (ots)

Eine sehr ungewöhnliche und beunruhigende Begegnung hatte ein 8-Jähriger am Montagnachmittag in der Löbichauer Straße in Jena. Als seine Mutter die Schwester aus der Kita abholte, begab sich der Junge zum Altglascontainer um diverse Flaschen zu entsorgen. Plötzlich kam ein unbekannter Mann auf das Kind zu, entnahm aus dessen Behältnis ein Glas und warf dieses nach dem Jungen, ohne ihn aber zu treffen. Der Unbekannte äußerte noch, dass das Kind ihm alles geben soll, was es hat. Anschließend rannte der Mann in Richtung eines Einkaufsmarktes weg und konnte unerkannt entkommen. Das Kind blieb unversehrt und vertraute sich dann später zu Hause der Mutter an, welche die Polizei über den Vorfall informierte.

