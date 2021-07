Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Er konnte kaum noch laufen, geschweige denn fahren

Jena (ots)

In den Mittagsstunden meldete ein Zeugen, dass ein Autofahrer in der Erlanger Allee in einen Werbeaufstelle/Mauer gefahren und anschließend in einen Supermarkt verschwunden sei. Als die eingesetzten Polizisten vor Ort eintrafen, war der Grund für die unsichere Fahrweise schnell offensichtlich. Bei einem Atemalkoholtest bot der 45-Jährige eine stolze 3,2 Promille an. Der Fahrzeugschlüssel wurde dem Mann abgenommen und er musste die Beamten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten.

