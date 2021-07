Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Drei Fahrzeuge spurlos verschwunden

Jena (ots)

In der Nacht zu Montag wurden in Jena insgesamt drei Fahrzeuge entwendet. Ein BMW, ein VW und ein Audi wurden zum Objekt der Begierde von Langfingern. In den Ortsteilen Drackendorf und Ilmnitz schlugen die unbekannten Täter zu. Am Vorabend wurden alle Pkw noch von ihren Besitzern gesehen, sodass der Tatzeitraum auf die Nacht zu Montag eingegrenzt werden kann. Insgesamt ist ein Schaden von über 100.000 Euro entstanden.

