Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Geschwindigkeitskontrollen

Apolda/Mattstedt (ots)

Am gestrigen 05.07.2021, im Zeitraum von 12:30 Uhr bis 21:00 Uhr führten Beamte der Landespolizeiinspektion Jena in der Ortslage Nauendorf/Apolda und in Mattstedt, An der Poche Geschwindigkeitskontrollen durch. Insgesamt 1021 Fahrzeuge durchfuhren die Kontrollstellen. Daraus resultierten 42 Verwarngelder und 6 Bußgelder. Die höchstgemessenen Geschwindigkeiten betrugen 77 (Poche) bzw. 82 (Nauendorf) bei jeweils erlaubten 50 km/h.

