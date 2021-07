Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Telefonmast umgefahren

Apolda (ots)

Am 05.07.21, gegen 10:20 Uhr kam es in der Elisenstraße in Apolda zu einem Verkehrsunfall. Hier hatte ein 56jähriger Mann einen Telefonmasten mit einem Baufahrzeug umgefahren. Bei der Unfallaufnahme stellte sich schnell heraus, dass der Unfallverursacher offenbar getrunken hatte. Ein Atemalkoholtest ergab sodann einen Wert von sage und schreibe 1,74 Promille. Sein Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutentnahme im Robert-Koch-Krankenhaus durchgeführt. Der Sachschaden am Mast wird mit ca. 2.500 Euro angegeben.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell