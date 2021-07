Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Versucht in Schule einzubrechen

Weimar (ots)

Im Tatzeitraum, zwischen vergangenen Freitagnachmittag und Montagmorgen, schlugen unbekannte Täter zwei Fenster der Jenaplan-Schule in Oberweimar ein. Zudem versuchten der oder die Täter eine Tür zur Küche aufzuhebeln. Dies misslang jedoch, so dass niemand Unberechtigtes in das Schulgebäude gelangte. Trotz allem entstand Sachschaden in Höhe von etwa 900 Euro.

