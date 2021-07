Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Spiegel mutwillig beschädigt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eine Sachbeschädigung an seinem Fahrzeug zeigte ein 47-Jähriger am Sonntag in Kahla an. Der Pkw wurde am Samstagnachmittag ordnungsgemäß auf einem Parkplatz in der Bergstraße abgestellt. Als der Nutzer am Sonntag zu seinem Fahrzeug kam, musste dieser feststellen, dass Unbekannte den linken Außenspiegel weggeklappt haben und dadurch das Spiegelglas beschädigt wurde.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell