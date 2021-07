Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gas und Bremse verwechselt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Renaults kam es am Sonntagmittag in Hermsdorf. Eine 41-Jährige fuhr aus Richtung Birkenlinie kommend in Richtung Kreisverkehr. Hinter ihr befand sich ein 79-Jähriger. Verkehrsbedingt musste der 41-Jährige am Kreisverkehr halten. Da der 79-Jährige nach eigenen Angaben Gas und Bremse seines Automatikfahrzeuges verwechselte, kollidierte er mit dem vor ihm fahrenden Renault und schob diesen in den Kreisverkehr. Anschließend fuhr der Unfallverursacher auf eine Leitplanke auf und überschlug sich. Dabei wird er 79-Jährige leicht und seine Beifahrerin schwer verletzt. Ebenso sind bei dem Zusammenstoß zwei Insassen des gegnerischen Fahrzeuges leicht verletzt worden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

