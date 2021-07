Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vom Hund gebissen, vom Herrchen bedroht

Jena (ots)

Am Sonntagabend gingen zwei Hunde in der Schrödingerstraße aufeinander los. Der Vierbeiner der Mitteilerin wurde durch den tierischen Begleiter eines 57-Jährigen gebissen. Da vorbeilaufende Passanten sich in die Auseinandersetzung einmischten, zog der 57-Jährige ein Taschenmesser aus seinem Rucksack und bedrohte die anwesenden Zeugen. Im Nahbereich konnte der Täter durch die eingesetzten Kräfte festgestellt werden. Eine Anzeige wegen Bedrohung wurde aufgenommen.

