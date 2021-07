Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Dummer Kinderstreich

Weimar (ots)

Zwei Kinder ließen gestern Nachmittag Kieselsteine vom Dach eines Parkhauses in dessen Innenraum fallen. Nach ersten Erkenntnissen kam es dabei glücklicherweise zu keinen Beschädigungen an den parkenden Fahrzeugen. Die zwei elf- und zwölfjährigen Jungen wurden an ihre Eltern übergeben und eingehend belehrt.

