Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ein Joint am Morgen...

Weimar (ots)

Ein 24-jähriger Weimarer wähnte sich in der Windmühlenstraße am Sonntagvormittag sehr sicher, weil er weit und breit keine uniformierten Polizisten sah. In aller Ruhe rauchte er seinen Joint. Dabei hat er aber die Rechnung ohne einen Polizeibeamten in zivil gemacht. Dieser gab seinen Kollegen Bescheid, welche bei dem jungen Mann sein restliches Tabak-Marihuana-Gemisch fanden und beschlagnahmten. Zudem erhielt er eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

