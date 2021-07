Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemeldung LPI Jena ID, 04.07.2021

Jena (ots)

Alkohol am Steuer

Am Sonntagmorgen, gegen 2 Uhr, kontrollierten die Beamten der Polizei Jena einen auffälligen Pkw mit polnischen Kennzeichen in der Zufahrt zum Stadion. Der 33-jährige polnische Fahrzeugführer gab an keine Dokumente bei sich zu haben und roch erheblich nach Alkohol. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,68 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und die Weiterfahrt wurde unterbunden. Der Führerschein des Mannes konnte bei der Nachschau im Pkw aufgefunden werden. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet.

