Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Fahrradlager

Hermsdorf (ots)

Am frühen Freitagmorgen drangen Unbekannte in ein Lager eines Fahrradgeschäftes in Hermsdorf ein. Die Täter zerstörten zunächst ein Fenstergitter und stiegen anschließend in die Räumlichkeiten ein. Derzeit ist das Stehlgut nicht abschließend zu beziffern, jedoch entwendeten die Langfinger mindestens ein E-Bike im Wert von ca. 2500 Euro. Die Polizei Saale-Holzland bittet unter der Telefonnummer 036428/640 um sachdienliche Hinweise zu auffälligen Geräuschen oder Personen, die im Umfeld des Waldsiedlungsmarktes in Hermsdorf gemacht wurden.

