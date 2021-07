Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Apolda für den Zeitraum vom Freitag, den 02.07.21, 06:00 Uhr bis Sonntag, den 04.07.21, 07:30 Uhr

Apolda (ots)

Garageneinbruch - Apolda, Faulborn, Garagenkomplex

Im Zeitraum vom Mittwoch, 30.06.21, 19:00 Uhr bis Freitag, 02.07.21, 13:30 Uhr brachen Unbekannte Täter vier Garagentore auf, entwendeten diverse Werkzeuge und auch ein schwarz-rotes Leichtkraftrad (125 ccm) der Marke KSR Moto Austria im Wert von ca. 2.500 Euro.

Verkehrsunfall mit 1 leicht verletzten Person - Landstraße L 1060

Am Freitag gegen 15:40 Uhr befuhr der 59-jährige Fahrzeugführer mit seinem PKW VW die Landstraße aus Kleinromstedt kommend in Fahrtrichtung Apolda. In Höhe der Einmündung zur Ortslage Schöten bremsten die vorausfahrenden Fahrzeuge verkehrsbedingt ab. Aus Unachtsamkeit fuhr der Mann auf den vor ihm befindlichen PKW auf und schob diesen in das Heck eines weiteren PKWs. Lediglich der Unfallverursacher wurde leicht verletzt und vorsorglich mit dem RTW in die Notfallambulanz des RKK Apolda verbracht. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden. 2 von 3 PKWs waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Landstraße war etwa für 90 Minuten halbseitig gesperrt.

Trunkenheitsfahrt - Apolda, Tyroffstraße

Am Sonntag um 02:20 Uhr wurde ein 33-jähriger Fahrzeugführer mit 1,73 Promille Atemalkoholkonzentration festgestellt. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt und der Führerschein eingezogen.

