Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Landwirtschaftsbetrieb in Holzdorf

Weimar (ots)

Zu einem Einbruch in Holzdorf kam es in der Nacht zwischen Donnerstag und Freitag. Hier gelangte der oder die Täter in eine Garage des Landwirtschaftsbetriebes und fort folgend in einen darin abgestellten Traktor. Hier wurde die GPS-Einheit samt Antenne und Monitor im Wert von 8000 Euro demontiert und entwendet.

