Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Totalschaden zwischen Berlstedt und Neumark

Weimar (ots)

Am Freitagmittag kam eine 18-jährige Skodafahrerin mit dem Schrecken bei einem Verkehrsunfall davon. Während sie versuchte die Fensterscheibe ihres Autos herunter zu kurbeln, verlor sie die Kontrolle und kam nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr ein Verkehrsschild, anschließend einen Abhang herunter und kam in der Folge im Bereich des Radweges zum Stehen. An ihrem Fahrzeug entstand hierbei Totalschaden, verletzt wurde sie glücklicherweise nicht.

