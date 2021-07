Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Feuerlöscher geleert, von einem Feuer fehlte jede Spur

Jena (ots)

Unbekannte haben in der Stauffenbergstraße in Jena einen Feuerlöscher missbräuchlich geleert. In den Abendstunden, zwischen 18:00 Uhr und 21:00 Uhr, verschafften sich die unbekannten Täter Zugang zum Objekt und versprühten den Löschschaum in der 9.Etage des Gebäudes. Ein Mittarbeiter des Sicherheitsdienstes von Jena Wohnen entdeckte die Sauerei und meldete dies der Polizei, welche eine Anzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen haben.

