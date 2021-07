Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Klebrige Finger

Jena (ots)

Zwei 13 und 15 Jahre alten Mädchen hatten am Donnerstagnachmittag scheinbar klebrige Finger. Als die Beiden in einem Bekleidungshaus in der Goethestraße stöberten, gelangten verschiedene Gegenstände in ihre Hände. Doch zurücklegen wollten die zwei Mädels die Waren nicht. Sie versteckten diese am Körper und wollten ohne zu bezahlen das Geschäft verlassen. Der Plan ging nicht auf, denn sie wurden beobachtet. Und so ging es anstatt nach Hause zur Polizei, wo sie ihre Eltern dann in Empfang nahmen. Folglich gibt es statt neuer Klamotten eine Anzeige wegen Diebstahl.

