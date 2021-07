Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallzeugen gesucht

Jena (ots)

Am Sonntag, 27.06.2021, gegen 16:00 Uhr, wurde ein 11-jähriges Kind mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg durch eine etwa Mitte 40-jährige Fahrradfahrerin angefahren. Der Unfall geschah an der Kreuzung Erlanger Alle / Am Klinikum. Das Kind stieß in Folge der Kollision mit dem Fahrrad gegen einen Ampelmast und kam zu Fall. Durch den Sturz wurde der 11-Jährige leicht verletzt, wobei sich unbekannte Ersthelfer sofort fürsorglich um das verunfallte Kind kümmerten. Die Fahrradfahrerin indes verließ die Unfallstelle, ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern oder ihre Daten zu hinterlassen.

Wer kann Angaben zum Unfallhergang oder zur Verursacherin machen? Die Ersthelfer werden gebeten sich bei der Polizei Jena zu melden.

Bei Hinweisen wenden sie sich bitte an die Polizei Jena unter 03641-810 oder per E-Mail an: ED.ID.LPI.Jena@polizei.thueringen.de

