LPI-J: Vermisstenmeldung

Seit dem frühen Morgenstundes des 02.Juli 2021 wird die 13-Jährige Anna-Lena Boost aus Weimar vermisst. Anna-Lena, die eher auf den Namen "Luis" hört, ist ca. 1,60 m groß, etwa 50 kg schwer und hat blonde mittellange Haare. Zur Bekleidung der Vermissten kann aktuell keine Aussage getroffen werden. Anna-Lena befand sich bis gestern Abend noch in ihrem Zimmer in der elterlichen Wohnung in Weimar. Die Mutter hat die Vermisste noch gesehen, als diese, gegen 22:00 Uhr, zu Bett ging. Heute Morgen, 06:00 Uhr, konnte Anna-Lena nicht mehr Zuhause aufgefunden werden. Das mitgeführte Mobiltelefon wurde ausgeschalten. Aktuell wird davon ausgegangen, dass Anna-Lena zu Fuß unterwegs ist, da sich ihr Fahrrad noch unberührt am Abstellort befindet.

Wer kann Angaben zum Aufenthalt von Anna-Lena Boost geben? Wer hat das junge Mädchen in den Morgenstunden im Bereich Weimar gesehen, oder kann andere Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben?

Hinweise bitte an die Polizei Weimar unter 03643 - 882 0 oder jede andere Polizeidienststelle.

