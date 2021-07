Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Aufgefahren

Apolda (ots)

In Apolda, Am Kalkteich kam es am 01.07.2021, 13:15 Uhr auf einem dortigen Betriebsgelände zu einem Verkehrsunfall. Ein 78jähriger Pkw-Fahrer hatte beim Ausparken einen hinter ihm abgestellten Hänger übersehen und fuhr auf diesen auf. An seinem Pkw entstand hoher Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Der Schaden am Hänger wird mit 500 Euro benannt.

