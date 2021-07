Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Dreist

Apolda (ots)

Am gestrigen 01.07.2021, gegen 11:30 Uhr kam es in der Goerdelerstraße in Apolda zu einem versuchten räuberischen Diebstahl. Eine 14jährige nahm, als sie sich unbeobachtet fühlte, eine Hose vom Kleiderständer im Außenbereich und steckte sie in ihren mitgeführten Rucksack. Dies wurde jedoch vom Geschäftsinhaber gesehen, der daraufhin die junge Frau ansprach. Sie stritt den Diebstahl ab, so dass der Geschädigte den Rucksack selbst prüfen wollte. Schließlich gab es um diesen einiges Gerangel, währenddessen die Täterin dem Geschädigten gegen das Bein trat und ihn empfindlich beleidigte. Er rief daraufhin die Polizei. Vor Ort eingetroffen, konnte durch diese zudem weiteres Diebesgut aus einem anderen Geschäft von einer zuvor begangenen Tathandlung festgestellt werden.

