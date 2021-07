Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pkw beschädigt

Weimar (ots)

Der VW eines 57-Jährigen wurde in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch in der Weimarer Nordvorstadt beschädigt. Unbekannte zerschlugen die Scheibe des in einem Garagenkomplex abgestellten Wagens. Es entstand Sachschaden in dreistelliger Höhe.

