Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Entwendeten Motorroller aufgefunden

Weimar (ots)

Noch bevor die Eigentümerin den Diebstahl bemerkte, liefen die Ermittlungen zum rechtmäßigen Besitzer eines Motorrollers. Einen solchen sah eine Frau am Mittwochmorgen in einem Gebüsch im Weimarhallenpark, was ihr eigenartig vorkam. Im Verlauf des Vormittags meldete sich eine Frau aus der Brucknerstraße, die ihren Roller vermisste. Glück im Unglück hatte sie wohl, dass der Dieb nichts damit anfangen konnte. Die Batterie war leer und so startete der Roller nicht, weswegen er sich diesem wahrscheinlich wieder entledigte.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell