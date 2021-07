Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Dreiste Diebinnen

Weimar (ots)

Zwei junge Frauen stahlen gestern in einem Geschäft in der Wielandstraße vier Hosen. Nachdem sie eine Kleinigkeit in dem Laden kauften, begaben sie sich an die Kleiderständer davor und entnahmen von diesem vier Hosen, die sie in einen mitgeführten Rucksack steckten. Im Anschluss entfernten sie sich in Richtung des Ölhofs. Hier konnten sie von der Mitarbeiterin des Geschäftes, die den Diebstahl bemerkte, gestellt werden. Das Beutegut konnte die Angestellte wiedererlangen. Die Damen weigerten sich aber mit ihr auf das Eintreffen der Polizei zu warten und verschwanden. Hinweise auf die Identität der beiden Diebinnen gibt es nicht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell