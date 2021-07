Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Weggerollt

Großheringen (ots)

In Großheringen, in der Kösener Straße kam es am 30.06.2021, gegen 14:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw Mercedes und einem Pkw Citroen. Beteiligt waren zwei Paketzusteller. Der 42jährige Unfallverursacher hielt sein Fahrzeug am Unfallort an, um ein Paket zuzustellen. Der 30jährige Geschädigte, der nunmehr ebenfalls die Straße befuhr, hielt hinter dem Unfallverursacher an. Als der Unfallverursacher losfahren wollte, rollte sein Fahrzeug jedoch zunächst zurück und damit gegen den Pkw des Geschädigten. Es entstand geringer Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von ca. 300 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell