Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Erwischt

Apolda (ots)

Am 30.06.2021, gegen 14 Uhr sollte ein 41jähriger E-Bike-Fahrer in Apolda, in der Moskauer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Beim Erblicken des Streifenwagens flüchtete er ohne zu zögern. Nur wenig später konnte er jedoch im unmittelbaren Nahbereich wieder angetroffen werden. Schließlich stellte sich heraus, dass am Rad ein Tuning-Chip verbaut war, welches das Fahren mit einer Geschwindigkeit von über 25 km/h möglich macht. Hierfür fehlte dem Beschuldigten nunmehr die erforderliche Fahrerlaubnis und den notwendigen Versicherungsschutz konnte er auch nicht vorweisen. Dessen nicht genug schlug ein Drogen-Vortest auf Amphetamine positiv an, so dass in der Fortfolge eine Blutentnahme im Robert-Koch-Krankenhaus erfolgte. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

