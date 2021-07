Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ladendieb doch noch gestellt

Apolda (ots)

In einem Supermarkt in der Bernhard-Prager-Gasse in Apolda wurde am 30.06.2021, gegen 14:00 Uhr ein Ladendieb auf frischer Tat geschnappt. Da er sich nicht ausweisen wollte, wurde die Polizei hinzu gerufen. Die Zeit bis zum Eintreffen dieser nutzte der Täter zur Flucht. Er konnte jedoch wenig später in der Robert-Koch-Straße durch die Beamten gestellt werden. Das Diebesgut im Wert von ca. 50 Euro konnte im Anschluss dem Supermarkt zurückgegeben werden. Eine Anzeige wegen Ladendiebstahls ist dem 33jährigen nun gewiss.

