Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fliegende Fäuste wegen Verkehrs-Disput

Saale-Holzland-Kreis (ots)

In Kahla wurde am Mittwochmorgen ein Disput mit Fäusten ausgetragen. Nach einer vorherigen Streitigkeit im fließenden Verkehr folgte dem 36-jährigen Mitteiler der andere Verkehrsteilnehmer auf ein nahegelegenes Tankstellengelände. Der unbekannte Fahrzeugführer stieg aus seinem Skoda aus, ging wortlos auf den Zeugen zu und schlug unvermittelt auf ihn ein. Im Anschluss stieg der unbekannte Mann in sein Fahrzeug und verschwand genauso wortkarg, wie er gekommen ist.

