Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Beleidigungen wegen fehlendem Wasser

Jena (ots)

Massiv beleidigt wurden Inhaber und Angestellte eines Getränkehandels in der Altenburger Straße in Jena am Mittwochabend. Eine unbekannte Person betrat gegen 19:00 Uhr das Verkaufsobjekt und forderte eine bestimmte Sorte Wasser, welche er käuflich erwerben wollte. Als man dem Unbekannten offerierte, dass diese aktuell nicht als Bestandsware vorrätig sei, jedoch bestellt werden kann, wurde der unbekannte Mann sehr ungehalten und beleidigte die anwesenden Personen. Die Suche im Nahbereich nach dem Täter blieb allerdings erfolglos.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell