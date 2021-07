Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Dreckige Rücksitzbank als Grund einer Körperverletzung

Jena (ots)

Zu einer wechselseitigen Körperverletzung kam es am Mittwochnachmittag in der Kahlaischen Straße in Jena. Grund für die Auseinandersetzung war eine dreckige Rückbank eines Firmenfahrzeuges. Die verbale Streitigkeit schaukelte sich dann soweit auf, dass der 56-Jährige und ein 33 Jahre alter Mann nur noch durch Schläge kommunizieren konnten. Durch die Einsatzkräfte konnten die beiden Streithähne getrennt werden. Entsprechende Anzeigen wurden aufgenommen.

