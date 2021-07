Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Von Straße abgekommen

Jena (ots)

Am Mittwochvormittag kam es in Jena zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Eine 27-jährige Skoda-Fahrerin fuhr auf der Stadtrodaer Straße in Richtung Zentrum, als die junge Frau, aus bisher unbekannter Ursache, nach rechts von der Fahrbahn abkam, ins Schlingern geriet und schlussendlich im rechten Straßengraben zum Stehen kam. Beide Fahrzeuginsassen mussten leicht verletzt ins Klinikum gebracht werden. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen. An dem Pkw entstand Sachschaden, er musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

