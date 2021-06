Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ohne Ausrüstung in den Urlaub

Jena (ots)

Ohne Campingzubehör und Koffer muss nun eine Familie aus Jena in den nächsten Urlaub reisen. Einen Kelleraufbruch in der Felix-Auerbach-Straße meldete am Mittwochvormittag eine 41-Jährige aus Jena. Unbekannte öffneten die Kellerbox, ohne Beschädigungen diese jedoch dabei zu beschädigen und entwendeten mehrere Koffer mit Campingausrüstung. Der Beuteschaden wird auf etwa 1300 Euro geschätzt.

