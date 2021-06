Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schlagfertig

Jena (ots)

In der Martinsgasse in Apolda kam es am 29.06.21, gegen 23:20 Uhr zu einer Körperverletzung, bei der ein 40jähriger schwer am Kopf verletzt wurde. Mit einem ausgeschlagenen Zahn und diversen Brüchen musste er sich einer stationären Behandlung unterziehen. Offenbar fand die Schlägerei vor einer dortigen Schankwirtschaft statt. Der Geschädigte konnte jedoch aufgrund seines Alkoholisierungszustandes keine genauen Angaben zum Tathergang oder zum Täter bzw. den Tätern machen. Nachdem er zu Hause derart ramponiert eingetroffen war, informierte seine Ehefrau die Polizei.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell