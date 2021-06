Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Randalierer unterwegs

Apolda (ots)

Gegen 01:00 Uhr, am 29.06.2021 teilte ein unabhängiger Zeuge der Polizeiinspektion Apolda mit, dass ein unbekannter männlicher Täter, 30 bis 40 Jahre alt, dunkles T-Shirt mit weißem Aufdruck (evtl. Totenkopf) und lockigen Haaren in der Compterstraße in Apolda unterwegs sei und wahllos Fahrzeuge durch Abtreten der Außenspiegel beschädigt. Ein sofort eingesetzter Streifenwagen konnte vor Ort jedoch niemanden mehr feststellen. Es wurden mindestens 3 beschädigte Pkw festgestellt, der Gesamtsachschaden beträgt ca. 750 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell