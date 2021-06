Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ohne Führerschein aber mit Alkohol

Weimar (ots)

In Buttelstedt geriet am Dienstagabend der Fahrer eines VW in eine Verkehrskontrolle. Als erstes wehte den Beamten der Geruch von Alkohol entgegen. Ein durchgeführter Test mit dem 55-Jährigen ergab einen Wert von über 0,8 Promille. Dann konnte der Mann seinen Führerschein nicht vorzeigen. Er selbst räumte ein, dass er diesen bereits vor vielen Jahren hatte abgeben müssen. Einen Neuen hatte er nie wieder beantragt.

