LPI-J: Sekundenschlaf

Weimar (ots)

Er hatte es nicht mehr weit bis nach Hause. Am Dienstagmorgen wurde einem 25-Jährigen seine zuvor getätigte Nachtschicht zum Verhängnis. In der Buttelstedter Straße auf Höhe der Rießnerstraße fielen dem Weimarer die Augen zu. So bekam er den vor ihm an der Ampel stehenden Kleintransporter zu spät mit und fuhr auf diesen mit seinem Opel auf. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. An den Autos entstand Sachschaden.

