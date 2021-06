Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Widerstand am Sperrmüllplatz

Saale-Holzland-Kreis (ots)

In der Nacht zu Dienstag befand sich ein 49-Jähriger aus Kahla an einem Sperrmüll-Ablageort in der Geraer Straße in Stadtroda. Hier durchwühlte der Mann die Sachen und führte zudem ein Handwagen bei sich, damit er gefundene Schätze abtransportieren konnte. Als eine Polizeistreife auf dem Mann aufmerksam wurde und ein klärendes Gespräch suchte, wurde der Mann zunehmend ungehaltener. Bei der Klärung seiner Personalien verweigerte er dann völlig die Zusammenarbeit. Daraufhin wurde der 49-Jährige aufgefordert sich zum Streifenwagen zu begeben, damit auf der Dienststelle seine Identität zweifelsfrei geklärt werden konnte. Dies missfiel dem Mann und er verweigerte aktiv seine Mitarbeit, sodass schlussendlich einfacher Zwang angewendet werden musste. Der 49-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen versuchtem Diebstahl und Widerstand rechnen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell