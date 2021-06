Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrrad geklaut

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein 18-Jähriger musste am Montagnachmittag das Fehlen seines Mountainbikes feststellen. Der junge Mann stellte das Rad am Bahnhof in Hermsdorf, gegen 06:00 Uhr, ab und sicherte es mit einem Kettenschloss. Als er, gegen 14:00 Uhr, mit seinem Bike den Heimweg antreten wollte, stellte der 18-Jährige fest, dass das 1500 Euro teure Fahrrad durch Unbekannte entwendet wurde.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell