Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zimmer durchwühlt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Zu einem Wohnungseinbruch kam es in der Werner-Seelenbinder-Straße in Hermsdorf. Dies wurde am Montagnachmittag der Polizei gemeldet. Unbekannte manipulierten am Türschloss und drangen so gewaltsam in die Wohnung ein. Hier betraten der oder die Täter mehrere Räume, öffneten sämtliche Schränke und verteilten den Inhalt in den Zimmern. Anschließend verließen die Unbekannten die Wohnung unerkannt. Ob der oder die Täter Beutegut erlangten, konnte zum Zeitpunkt der Sachverhaltsaufnahme noch nicht abschließend eruiert werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell