Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schloss geknackt

Jena (ots)

Ein 18-Jähriger ist am Montagnachmittag in den Schuppen seiner Mutter in Jena eingebrochen. Der junge Mann, welcher ein Betretungsverbot für das Grundstück hat, betrat dies unberechtigt und machte sich an der Schuppentür zu schaffen. Der 18-Jährige brach das Schloss auf, um an seine Sachen zu kommen, welche in dem Schuppen gelagert waren. Trotzdem nicht die feine englische Art. Er muss nun mit einer weiteren Anzeige rechnen.

