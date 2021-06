Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Beamte bespuckt

Weimar (ots)

Sie wurden gerufen, um einen Streit zu schlichten. Am Montagabend waren Beamte der PI Weimar in Weimar Schöndorf im Einsatz. Nach einem Streit zwischen Vater (48) und Sohn (27), wollten die Polizisten mit beiden das Gespräch suchen. Dieses Interesse war aber nur einseitig. Der Vater war über das Auftauchen der Polizei so erbost, dass er gegen einen der Beamten schlug und einen anderen bespuckte. Sein Sohn verhielt sich unwesentlich besser. Auch er griff einen der Beamten an, mit der Absicht seinen Vater zu unterstützen. Beide standen erheblich unter dem Einfluss von Alkohol. Sie erwartet ein Verfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

