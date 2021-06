Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kinder beklaut

Weimar (ots)

Traurige Gesichter wird es vermutlich am nächsten Sonnentag in der Grundschule in Buttelstedt geben. Im Verlauf des vergangenen Wochenendes schnitten unbekannte Täter ein Loch in den Zaun des Schulgeländes und gelangten so auf das Grundstück. Vom dortigen Spielplatz entwendeten der oder die Täter ein ca. 18qm großes Sonnensegel. Der Wert der Beute beläuft sich auf etwa 600 Euro.

